Patriots e Eagles estão no Super Bowl Philadelphia Eagles e New England Patriots irão disputar a 39ª edição do Super Bowl, a grande final do futebol americano, que acontece no dia 6 de fevereiro, em Jacksonville, na Flórida. Na Filadélfia, domingo à noite, os Eagles derrotaram o Atlanta Falcons por 27 a 10 e conquistaram o título da Conferência Nacional da NFL, a liga de futebol americano. É a primeira vez nos últimos 24 anos que a equipe, liderada pelo quarterback Donovan Mcnabb, vai ao Super Bowl. Já os Patriots, do quarterback Tom Brady, lutam para conquistar o terceiro título do Super Bowl nos últimos quatro anos. Para chegar à final mais uma vez, a equipe de New England ganhou fora de casa do Pittsburgh Steelers, por 41 a 27, e foi campeã da Conferência Americana da NFL.