Patriots encaram os Giants em busca da perfeição na NFL

Talvez o time mais "odiado" dos Estados Unidos ao lado do Dallas Cowboy,s, o New England Patriots está perto de fazer história na noite deste sábado, quando enfrenta o New York Giants, em Nova York, em busca da temporada perfeita da NFL, igualando o feito do Miami Dolphins de 1972. Com 15 vitórias em 15 jogos, o New England é amplo favorito a vencer a partida, e todos os olhares estarão sob o quarterback Tom Brady, que, no Brasil, é mais famoso por ser o namorado da modelo Gisele Bündchen. O jogador, além de levar os Patriots à perfeição, também pode passar o recorde de touchdowns lançados numa única temporada, que pertence ao rival Peyton Manning, do Indianapolis Colts. Hoje, Brady possui 48 touchdowns contra 49 que Peyton arremessou na temporada 2004, ou seja, o astro dos Patriots precisa de apenas dois touchdowns. Curiosamente, os Giants é comandado pelo irmão de Peyton Manning, Eli Manning, que ainda tem que provar que tem condições de ser um dos principais jogadores em tal posição. O frenesi em torno deste jogo é visto com bons olhos pela comissão da NFL, que passou a partida para o sábado à noite como forma de priorizá-lo e, assim, conquistar uma audiência perto da esperada para o Super Bowl deste ano. Existia muita polêmica em torno deste jogo, mas a opinião pública fez com que a emissora detentora dos direitos de transmissão abrisse a transmissão para a TV aberta, e não somente a cabo. Vale destacar que o New England Patriots já possui um número de vitória maior que os Dolphins na temporada regular, mas a NFL não computa o recorde, já que, em 1972, a temporada contava com menos jogos. MAIS PELA FRENTE Mesmo se os Patriots vencerem os Giants, o time de Boston terá que provar que é o melhor, mas nos Playoffs, já que provavelmente fará a final da Liga Americana diante do rival Indianapolis Colts, que é o atual campeão da NFL. Como venceu o rival na temporada regular, o New England terá a chance de enfrentar os Colts em sua casa, o que prova ser uma vantagem, já que joga num estádio sem cobertura, submetido às condições climáticas. E, como em anos anteriores, a neve pode ser decisiva para o time da casa, uma vez que o Indianapolis joga num estádio coberto e de grama sintética. Caso passe pelos Colts e conseqüentemente vença o Super Bowl (diante do vencedor da Conferência Nacional), os Patriots terminarão a temporada com 19 vitórias, duas a mais que o time de Miami de 1972, provando ser o melhor time da história da NFL, até o presente momento... (atualizado às 19h44)