Patriots sobrevive à pressão do Ravens, vence e segue invicto

O New England Patriots ficou a duas jardas de, talvez, perder o primeiro jogo da temporada regular da NFL na noite desta segunda-feira. Mas, no sufoco, graças a um erro dos árbitros, conseguiu ganhar do Baltimore Ravens por 27 a 24, na casa do adversário, e assim segue em busca da campanha perfeita, sendo líder da divisão leste da AFC temporada, com 12 vitórias. Não foi uma noite muita inspirada do quaterback Tom Brady. Com uma interceptação e alguns erros, ele viu o Ravens abrir vantagem e ficar bem perto da vitória graças a boas campanhas ofensivas, sempre com o apoio de sua torcida. Porém, um erro ofensivo no último quarto, quando o time de Baltimore vencia por 24 a 20 e teve de fazer um punt (chute) por não conseguir avançar, acabou recolocando o líder no ataque e o touchdown da vitória foi garantido nos últimos segundos, com Jabar Gaffney, num lance discutível por ele, aparentemente, não estar totalmente com o domínio da bola na zona de pontuação. A partir daí, novamente com a posse da bola, e faltando 43 segundos para o fim da partida, o Ravens tentou atacar, mas Mark Clayton dominou a bola a duas jardas da zona de pontuação só que o tempo se encerrou. Com isso, o líder invicto da temporada demonstrou competência e que está com a sorte de campeão. Agora, o New England Patriots recebe, no domingo, o Pittsburgh Stillers, líder da divisão norte com 9 vitórias e 3 derrotas. Os outros resultados da 13.ª semana foram: Dallas Cowboys 37 x 27 Green Bay Packers Saint Louis Rams 28 x 16 Atlanta Falcons Minnesota Vikings 42 x 10 Detroit Lions Kansas City Lions 10 x 24 San Diego Charges Miami Dolphins 13 x 40 New York Jets Carolina Panthers 31 x 14 San Francisco 49ers Tennessee Titans 28 x 20 Houston Texans Philadelphia Eagles 24 x 28 Seattle Seahawks Washington Redskins 16 x 17 Bufallo Bills Indianapolis Colts 28 x 25 Jacksonville Jaguars Oakland Raiders 34 x 20 Denver Broncos Arizona Cardinals 27 x 21 Cleveland Browns New Orleans Saints 23 x 27 Tampa Bay Buccaneers Chicago Bears 26 x 21 New York Giants Pittsburgh Steelers 24 x 10 Cincinnati Bengals A 14.ª semana da NFL começa na quinta-feira, com: Washington Redskins x Chicago Bears. No domingo, a rodada terá os seguinte jogos: Buffalo Bills x Miami Dolphins Detroit Lions x Dallas Cowboys Jacksonville Jaguars x Carolina Panthers Green Bay Packers x Oakland Raiders Cincinnati Bengals x Saint Louis Rams Tennessee Titans x San Diego Charges Houston Texans x Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles x New York Giants Seattle Seahawks x Arizona Cardinals San Francisco 49ers x Minnesota Vikings New York Jets x Cleveland Browns Denver Broncos x Kansas City Chiefs Baltimore Ravens x Indianapolis Colts Na segunda-feira, encerram a semana Atlanta Falcons x New Orleans Saints.