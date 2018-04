Patriots vencem mais uma e continuam invictos na NFL

Ao que parece, o recorde do time do Miami Dolphins de 72 corre sério risco de ser igualado pelo New England Patriots que, na madrugada desta segunda-feira de Brasília), venceu o Philadelphia Eagles por 31 a 28 e, assim, garantiu sua vaga nos Playoffs desta temporada. O resultado mantém o time do quarterback Tom Brady invicto, com 11 vitórias. Apenas o Miami Dolphins de 1972 conseguiu realizar uma temporada de maneira invicta. A vitória, no entanto, não foi nada fácil, já que os Eagles impressionaram com um ataque agressivo, de arremessos curtos no meio-campo, confundindo a defesa do New England. Apesar de arremessar para 380 jardas, Brady contou com a ajuda do defensor Asanti Samuel, que interceptou uma bola para touchdown e outra para evitar o touchdown que daria a vitória aos Eagles, ao final do último quarto. Confira os resultados da 12.ª semana da NFL: Cincinnati Bengals 35 x 6 Tennessee Titans Cleveland Browns 27 x 17 Houston Texans Jacksonville Jaguars 36 x 14 Buffalo Bills Kansas City Chiefs 17 x 20 Oakland Raiders New York Giants 17 x 41 Minnesota Vikings St. Louis Rams 19 x 24 Seattle Seahawks Tampa Bay Buccaneers 19 x 13 Washington Redskins Carolina Panthers 6 x 31 New Orleans Saints Arizona Cardinals 31 x 37 San Francisco 49ers San Diego Chargers 32 x 14 Baltimore Ravens Chicago Bears 37 x 34 Denver Broncos New England Patriots 31 x 28 Philadelphia Eagles