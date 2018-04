Patriots vencem os Colts e permanecem invictos na NFL

O esperado confronto entre invictos terminou com a vitória do New England Patriots por 24 a 20 diante do rival Indianapolis Colts, no domingo, em partida válida pela nona rodada da temporada regular da NFL. Com o resultado, os Patriots continuam com sua campanha irrepreensível, com nove vitórias e, ao mesmo tempo, quebrando recordes. Além disso, o time do quarterback Tom Brady finalmente derrota o rival após três temporadas. Já os Colts, que são os atuais campeões do Super Bowl, somam sete vitórias e uma derrota. A vitória também representa a possível vantagem de jogar em casa nos playoffs da Conferência Americana, para os Patriots, que descansam na próxima rodada para, então, enfrentar o rival local Buffalo Bills. Caso vençam mais este jogo, o New England chegará a 10 vitórias e nenhuma derrota, e sonhará em igualar o recorde do Miami Dolphins de 1972, que conquistou a liga de forma invicta. "Nós estamos com nove vitórias em nove partidas, mas nada disso importa, agora. O que importa é Janeiro...", disse Tom Brady, referindo-se ao início dos playoffs da NFL. Confira os resultados: Atlanta Falcons 20 x 16 San Francisco 49ers Buffalo Bills 33 x 21 Cincinnati Bengals Detroit Lions 44 x 7 Denver Broncos New Orleans 41 x 24 Jacksonville Jaguars Green Bay Packers 33 x 22 Kansas City Chiefs Minnesota Vikings 35 x 17 San Diego Chargers Washington Redskins 23 x 20 New York Jets Tamba Bay Bucanneers 17 x 10 Arizona Cardinals Tennessee Titans 20 x 7 Carolina Panthers Cleveland Browns 33 x 30 Seattle Seahawks New England Patriots 24 x 20 Indianapolis Colts Houston Texans 24 x 17 Oakland Raiders Dallas Cowboys 38 x 17 Philadelphia Eagles