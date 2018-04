Patrocinadores controlam uso dos estádios antes da Copa das Confederações

GENEBRA - A Fifa parte para a defesa de seus patrocinadores e já começa a aplicar seus superpoderes nos estádios brasileiros. O Estado apurou que seleções estrangeiras têm tido problemas para conseguir autorização para realizar amistosos nos estádios do País nas semanas que antecedem a Copa das Confederações. O motivo: essas seleções não contam com os mesmos patrocinadores da Fifa e os jogos ocorreriam já em um período em que a entidade passa a determinar as regras nas arenas brasileiras.

Um dos casos é o da seleção da França, que deve encurtar sua estada no Brasil. O time francês fará um jogo amistoso contra o Brasil em Porto Alegre, na Arena Grêmio, no dia 9 de junho. Mas tentava organizar outra partida, dia 5, contra a Inglaterra, que estará no Brasil para a inauguração do Maracanã.

Depois de consultar diversos estádios que servirão de palco para a Copa das Confederações, os franceses se viram obrigados a tentar organizar um amistoso contra a seleção uruguaia, em Montevidéu.

Ao Estado, um dos representantes da Federação Francesa de Futebol confirmou que o motivo do veto para o jogo no Brasil não era o risco de afetar o gramado, mas sim o fato de a seleção francesa contar com patrocinadores que não são os mesmos da Fifa na Copa do Mundo. "Estamos estudando a possibilidade de viajar até o Uruguai e fazer nosso amistoso na cidade de Montevidéu", declarou um representante da entidade.

Como a Copa das Confederações começa no dia 15 de junho, a Fifa já teria desde o início do mês o poder sobre quem pode ou não jogar nos estádios do torneio, num compromisso de proteger as marcas de seus patrocinadores, que pagam milhões por ano para ter seus nomes associados à entidade.

Enquanto a seleção da França é patrocinada pela Citroën, a Fifa é bancada pela Hyundai. Os franceses são apoiados pela Nike, o que se choca com o patrocínio da Fifa com a Adidas. O Estado apurou que outras seleções também entraram em contato com estádios brasileiros para realizar jogos no período pré-Copa das Confederações, mas foram informadas de que os campos estão vetados, mesmo que permaneçam vazios.