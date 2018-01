Patty Schnyder bate Golovin e decide título com Clijsters A tenista suíça Patty Schnyder venceu neste domingo a francesa Tatiana Golovin por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-4) e 6/1, e se classificou para a decisão do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos. Na final, Schnyder vai encarar ainda neste domingo a belga Kim Clijsters, primeira cabeça-de-chave do torneio, que já havia garantido vaga no sábado, ao derrotar a checa Nicole Vaidisova por 2 a 0 (7-5 e 6/2). No confronto direto entre as duas tenistas, Clijsters leva vantagem por 4 a 2.