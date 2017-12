Paul Tergat estréia na Maratona de NY O recordista mundial da maratona, o queniano Paul Tergat, com o incrível tempo de 2h04min55 (de 2003), para os 42km195m, conhecido dos brasileiros por suas várias participações e o pentacampeonato da São Silvestre, adicionou o seu ilustre nome na lista dos mais fortes competidores da 36ª Maratona de Nova York, neste domingo, nos Estados Unidos. A expectativa é de uma temperatura amena, incomum para esta época do ano na cidade ? a corrida costuma ser disputada sob frio, com vento e, muitas vezes, chuva. O atual campeão da corrida - Hendrik Ramaala, da África do Sul - medirá forças com o duas vezes campeão olímpico Paul Tergat, com o campeão de Londres, Martin Lel, do Quênia, o vencedor de Boston, Hailu Negussie, da Etiópia, e, por último, o medalhista de prata da maratona olímpica, Mebrahtom Keflezighi. "É meu sonho há muitos anos competir em Nova York. Mas quero ser o melhor em qualquer lugar", disse Tergat, de 36 anos, estreante em Nova York. O prêmio para o vencedor da maratona masculina é US$ 100 mil e para a campeã feminina de US$ 130 mil. A recordista Paula Radcliffe, da Inglaterra, não confirmou presença em Nova York depois que decidiu defender o título da maratona no Mundial de Helsinque, Finlândia, em agosto. A bicampeã Margaret Okayo também estará ausente por causa de uma lesão. Isso abriu a porta, na última corrida, para Susan Chepkemei, do Quênia, segunda por três segundos na apertada chegada da maratona feminina, e a queniana de nascimento Lorna Kiplagat, da Holanda, que ganhou nove corridas este ano. "Não há lugar no mundo que seria melhor para ganhar e eu treinei muito para isso", disse Kiplagat, de 31 anos, que terminou entre as oito primeiras do ranking mundial nos últimos três anos, incluindo o terceiro lugar de 2003. Tegart, cinco vezes campeão mundial de cross-country e medalha de prata olímpica nos 10 mil metros, nos Jogos de 1996 e 2000, disse que vinha correndo cerca de 280 quilômetros por semana, em N´Gong, cidade perto de Nairobi. "A coisa mais importante é fazer a minha própria corrida. Pode-se esperar um tempo entre 2h04 e 2h05. O percurso de Nova York é muito difícil", disse Tergat. Para Ramaala, a corrida será tática. "Esse é o jogo esperado". Os corredores de elite estarão entre 35 mil competidores, de mais de 100 países que correrão através de cinco áreas de Nova York ? larga em Staten Island, passa por Brooklyn, Queens, Manhattan e Bronx e de volta a Manhattan para terminar no Central Park.