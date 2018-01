Paula assume cargo no Ministério Os últimos dias foram atribulados para Paula, que está de mudança para Brasília. A ex-jogadora da seleção brasileira de basquete, campeã mundial e medalhista olímpica, será secretária Nacional do Esporte de Alto Rendimento, uma das três áreas do novo organograma do Ministério dos Esportes. A nova estrutura do ministério incluirá, ainda, a Secretaria Escolar e a Secretaria Social, ?uma forma de separar as áreas de atuação?. Para substituir Paula na direção do Centro Olímpico de São Paulo foi convidada a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, também dona de medalhas olímpicas e mundiais, que receberá o cargo no dia 6 de maio, em São Paulo. Paula, Ana Moser, Lars Grael, secretário Estadual de Esportes, Agberto Guimarães (atletismo), Paulinho Villas Boas e Marcelo Vido (basquete), membros do grupo do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que trabalha na organização dos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, integram uma parcela cada vez maior de ex-atletas que se capacitaram para assumir funções extraquadra e hoje estão engajados na organização do esporte. Paula acha que os atletas devem mesmo se preocupar em ter uma qualificação em um ambiente cada vez mais profissionalizado. Paula já está transmitindo suas funções para Ana Moser e fica aliviada pelo fato de o Centro Olímpico permanecer nas mãos de uma ex-atleta ? temia que uma indicação política, por exemplo, pudesse ?fazer a área andar para trás?. Ela conheceu o ministro dos Esportes quando Agnelo Piva ainda era deputado. ?Fui à Brasília, com a Nádia Campeão (secretária municipal de Esportes), levar reivindicações sobre o Centro Olímpico.? Também havia sido sondada para trabalhar com Lars Grael na secretaria estadual e no COB, na organização do Pan-Americano, a partir do ano que vem. Idéias para o esporte de alto rendimento ? justamente os que representam o Brasil em competições internacionais ? não faltam, assegura Paula, ciente das dificuldade que existem em transformar o esporte em um País cujas prioridades ainda são outras, como educação e saúde. A dirigente defende o trabalho coletivo da comunidade, a necessidade de ouvir todas as idéias. ?O Ministério não deve ser um balcão de conveniência para atender a políticos desse ou daquele Estado?, acentua Paula. ?Entre várias outras necessidades, sei que o Brasil precisa de uma política de esportes, de incentivo fiscal, de uma lei antidoping, de usar a rede científica do Cenef, de criar centros de referência, de preparar o atleta adequando currículos universitários, de fazer fóruns, seminários, intercâmbio de formação de atletas, técnicos e cientistas.?