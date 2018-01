Paula confirma saída do governo Paula confirmou nesta quarta-feira que deixa a Secretaria de Esportes de Alto Rendimento, segundo informou a assessoria de imprensa do Ministério do Esporte. No cargo desde maio, ela apontou a falta de planejamento do órgão como o motivo para a sua saída. A ex-jogadora de basquete, que ficou conhecida como ?Magic Paula?, está em São Paulo desde a última sexta-feira e nem voltou a Brasília para acertar sua demissão. Pediu apenas ao seu chefe de gabinete que agilizasse o processo de exoneração, que foi aceito pelo ministro Agnelo Queiroz e será publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial. O cargo de secretário será ocupado pelo atual diretor de Esportes de Alto Rendimento, André Arantes.