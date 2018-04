Paula Pequeno está de volta ao vôlei Depois de quase oito meses, Paula Pequeno está de volta ao vôlei. Em fevereiro, a musa da Finasa/Osasco sofreu ruptura de ligamento e lesão de menisco no joelho esquerdo, o que a deixou fora dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ainda em recuperação, voltou a integrar na semana passada o time de Osasco pelo Campeonato Paulista. "Para mim, só de estar no grupo já é uma realização. Depois de tudo o que passei, é muito bom viver de novo a emoção do jogo, poder sentir carinho das meninas. Estou superfeliz pela oportunidade que o Zé Roberto (técnico da Seleção e do Finasa) me deu e porque o pior já passou. Daqui a um mês vou estar jogando normalmente, se Deus quiser", conta a atacante de 22 anos e 1,84 m. No Osasco, Paula está treinando defesa, saque e passe. "O próximo passo é voltar a saltar para atacar, que é o que mais gosto de fazer. Estou indo de degrau em degrau. Paciência não falta. Sou muito ansiosa, mas por mais que fique afoita e queira voltar, não é certo me precipitar e sofrer outra fatalidade", afirma a jogadora. Paula fez questão de ir ao embarque da Seleção Brasileira Feminina para Atenas. "Sempre me senti parte do grupo. Por mais que talvez enha sido o dia mais difícil da minha vida. No aeroporto, concretizou-se o que eu não queria acreditar: perdi a Olimpíada. Mas ao mesmo tempo, como parte desse grupo, dessa família, me senti na obrigação de ir lá dar um apoio, um beijo em cada um. Eles sabiam que eu ia ficar morrendo de saudade. Fui lá desejar boa sorte", lembra. José Roberto Guimarães agradeceu a atitude da atleta. "A Paula foi uma jogadora que fez uma falta incrível, não me canso de dizer. Porque temos uma carência muito grande de ponteiras passadoras. E ela estava vindo muito bem nesse ciclo olímpico. Quando o Marco Aurélio (Motta) era o técnico do Brasil, ela estava se destacando. Depois, fez uma boa Superliga até se machucar. Foi um pecado." Casório - Para não "pirar", a atacante se apegou à família e ao namorado, o jogador de handebol Folhas, da Seleção Brasileira. "Namoramos há nove meses. Ele foi para a Itália há menos de duas semanas. Nós nos falamos duas vezes por dia por telefone e nos vemos na webcam também. Acho que vamos casar no ano que vem, porque está tudo dando muito certo." Além de planejar o casamento, Paula pensa na Olimpíada de Pequim/2008. "Estou de olho no próximo ciclo olímpico. A minha meta é essa. Serão quatro anos de muito esforço, superação, sacrifício, para que seja recompensador no fim."