Paula Pequeno renova com o Osasco A ponteira Paula Pequeno - um dos destaques da nova geração do vôlei brasileiro - renovou seu contrato com o Finasa/Osasco por mais um temporada. A jogadora de 23 anos, conta que recebeu propostas para jogar no exterior, mas diz ter sentido que não era o momento de deixar o país. ?As propostas do exterior sempre balançam um pouco, em especial uma da Rússia, de um time de Moscou. Já na Itália eu tenho as portas abertas há algum tempo, mas acho que é melhor ficar aqui mais um ano para ter um amadurecimento maior?, explica a ponteira, de 1m.84 de altura. Do atual elenco, Paula é a atleta que há mais tempo defende o Finasa. Está no clube desde 1999 quando ainda era juvenil, mas já fazia parte da equipe adulta. Depois de ficar a maior parte do ano passado recuperando-se de uma cirurgia no joelho, contusão que a deixou fora dos Jogos Olímpicos de Atenas, Paula foi recuperando aos poucos a melhor forma. A recompensa veio durante as finais da Superliga Feminina 2004/2005, quando acabou sendo decisiva na conquista do título. Com a renovação de Paula, o Finasa mantém a base do time tricampeão brasileiro com Mari, Carol Gattaz, Carol Albuquerque, Valeskinha, Bia e Arlene, formação que jogou boa parte do segundo turno da Superliga passada. A única baixa entre as jogadoras consideradas titulares é a ponteira Érika, que teve de deixar a equipe por causa do ranking de atletas feito pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).