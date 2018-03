Paula veste camisa do esporte brasileiro Estrela das quadras de basquete, a ex-jogadora Maria Paula Gonçalves da Silva, a Magic Paula, é desde hoje a secretária de Esporte de Alto Rendimento do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Paula, que integrará equipe do ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, é a primeira mulher a assumir uma secretaria neste ministério. "Tudo que fiz na vida foi com o coração e, a partir de hoje, visto a camisa do ministério e do esporte brasileiro." Magic Paula afirmou que o esporte prepara a criança para a vida e melhora a auto-estima. No dia-a-dia, argumenta, a pessoa enfrentará competições, seja para passar no vestibular ou arrumar um emprego. Paula sustenta que atividades lúdicas e de recreação ajudam a criança, por exemplo, a viver em grupo e a respeitar o outro. Em meio a este clima, podem surgir grandes atletas. "O talento sai da escola e da ludicidade", garante, baseada em experiência própria. Agora, para alavancar o esporte de alto rendimento, Paula afirma ser necessário também ter "espelho": ver o desempenho de atletas em competições nacionais e internacionais. Paula prometeu trabalhar em sintonia com Orlando Silva e Lino Castellani, que também foram empossados hoje, respectivamente, nas secretarias nacionais de Esporte Educacional e a de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer. Os três receberam de Agnelo orientação para fazer com que o esporte deixe de ser um privilégio de classes mais favorecidas e passe a ser um direito de todos os brasileiros. Em articulação com ministérios da Educação, Cultura, Justiça e Trabalho, Agnelo está montando o programa "Segundo Tempo", para que a criança permaneça na escola pública depois do período regular de aulas para praticar esportes, artes e também alimentar-se. Projeto piloto será desenvolvido em 50 escolas, provavelmente de Goiás, ainda no segundo semestre. O governo também busca parceria com organizações não-governamentais, Forças Armadas, Sesi e Senai para que abram suas quadras esportivas à comunidade.