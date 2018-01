Paulão e Pará são sparrings no BCN No grupo de atletas contratadas pelo BCN/Osasco, um dos principais favoritos à conquista do título da Superliga Feminina de Vôlei, estão Fernanda Venturini, Virna, Paula Pequeno, Jaqueline, Valeskinha, Arlene, Paulão, Pará... Paulão e Pará? Isso mesmo. O time do BCN tem dois homens, ?sparrings? nos treinamentos e responsáveis por meninas cada vez mais velozes, eficientes na defesa e no passe e que sobem alto para o bloqueio ou o ataque. O técnico José Roberto Guimarães não abre mão de Paulão e Pará e observa que, embora fique longe dos olhos do público, o trabalho de ex-jogadores na preparação de equipes femininas não é raro no Brasil. ?O vôlei feminino é baseado em grandes ralis, o que exige um trabalho técnico apurado. Muitas equipes adotam o treinamento com homens?, observa Zé Roberto. Além disso, com Paulão e Pará, a comissão técnica passa a ter quatro pessoas, o que facilita o ritmo e o volume dos treinos. ?Eles colaboram em todos os sentidos, são assistentes-técnicos.? Zé Roberto, comandante da equipe masculina do Brasil medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, observa que no início da carreira de técnico ajudava no treino da seleção feminina paulista infantil. Paulão, de 29 anos e 1,90 m, que era ?baixo demais? para atuar como atacante de meio-de-rede em uma geração do vôlei masculino que é muito alta, encontrou no trabalho de auxiliar da comissão técnica a forma de não se afastar do que mais gosta de fazer: jogar vôlei. ?Nossa função é ajudar o técnico Zé Roberto e seu assistente, Paulo Coco, a corrigir fundamentos como o saque, a defesa e o ataque e trabalhar em função das adversárias da semana nos treinos coletivos?, explica Paulão. O técnico Zé Roberto pede, Paulão e Pará fazem. ?Quero que vocês saquem ?viagem? no fundo e ataquem na diagonal.? Os dois sobem na mesa para o ataque, para bater forte na bola e testar as jogadoras na defesa. Ou forçam a atuação do bloqueio na rede. ?Eles têm impulsão, obrigam as meninas a subirem mais alto para bloquear?, acrescenta Zé Roberto. Nos coletivos, Paulão e Pará imitam as rivais, as jogadas das atletas que o BCN enfrentará na próxima rodada. ?Sou a Elisângela, do MRV/Minas, atacando na diagonal, ou qualquer outra jogadora. Analisamos as jogadas no vídeo e reproduzimos as ações nos treinos?, observa Paulão. Como atacante de meio-de-rede gosta de imitar a Walewska, do Rexona, uma das melhores jogadoras da posição no País, e a Ângela, do Minas. Pará, o apelido de Janderson Melo, de 24 anos, que nasceu em Belém, no Pará, acha que os treinos têm ajudado as meninas a aumentarem a velocidade e ser mais precisas. Ele foi convidado a trabalhar com o time por acaso. Estava fazendo musculação no Sportville, o centro de treinamento de Zé Roberto, quando foi convidado pelo técnico. Companheiro da jogadora Arlene, Pará, de 1,90 m, assegura que as meninas gostam de treinar com ele e Paulão e entende que o fundamento que mais evoluiu na temporada no BCN foi o saque.