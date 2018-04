Paulinho decide ficar e Inter vai esperar meio do ano

Paulinho continua no Corinthians pelo menos até o meio do ano. Uma nova proposta da Inter de Milão foi recusada, o clube italiano desistiu do negócio e disse oficialmente que tentará contratar o jogador só em junho.

"A negociação começou e terminou hoje (ontem)", disse o diretor de futebol Roberto de Andrade. "O Corinthians foi procurado pela Inter, que veio com uma proposta para levar o Paulinho. Conversamos, o clube e o atleta, e decidimos que ele não sai do Corinthians agora."

Horas antes, pela manhã, o presidente da Inter, Massimo Moratti, havia afirmado que o meia queria permanecer no Brasil para a disputa da Libertadores, confirmando informação publicada ontem pelo Estado de que havia um acordo entre Paulinho e Corinthians para ele sair somente depois da Copa das Confederações, em junho.

"Não podemos completar a transferência. Será mais fácil contratá-lo em junho do que agora. Não é um problema de dinheiro, tem mais a ver com o comprometimento do jogador com o seu clube em seu país", disse Moratti em entrevista na Itália.

Paulinho, que também deu entrevista para falar sobre seu futuro, confirmou seu desejo de permanecer no Corinthians, apesar de abrir mão de ganhar um salário maior na Itália.

"É claro que tem de pensar no lado financeiro, mas também tenho de pensar na carreira. Eu pensei e achei que devia permanecer no Corinthians."

A Inter tinha enviado um representante a São Paulo, Roberto Calenda, que é agente Fifa, para fechar a contratação de Paulinho, mas ela tinha de sair até amanhã, quando será fechada a janela de transferências na Europa.

A proposta que a Inter tinha em mãos era de 15 milhões (R$ 40,2 milhões), quase o dobro da oferta feita no ano passado, após a conquista da Taça Libertadores de 2012.

Paulinho tem contrato com o Corinthians até 2015. Ele recebe um dos maiores salários do elenco (cerca de R$ 450 mil). Mas seus direitos econômicos estão divididos entre Corinthians e Audax, clube ligado ao Pão de Açúcar. Cada um tem 50%.

Moratti deixou claro que a Inter voltará a procurar Paulinho no meio de ano, na próxima janela de transferência. O jogador, no entanto, não dá como certa a negociação. "Se vou embora no meio do ano, não sei, o que posso falar é que agora tomei a decisão de ficar." / V.M.