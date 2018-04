Paulinho e o tomate

Sim, a ele mesmo, o supermercado de gente feliz. Claro que eu nunca tinha ouvido falar no Audax, pobre time paulista submerso diante de Bayern, Barcelona e outros que ocupam quase todo o noticiário. Mas o Audax existe. Ou melhor, existia. Aparentemente o próprio Pão de Açúcar não pertence mais a si mesmo, e o atual sócio majoritário, o gigante francês Casino, tomou como uma das medidas de sua gestão, a dissolução do Audax.

Até aí nada de muito "inusitado". Sabemos todos onde foi parar o futebol, ou se não sabemos, podemos imaginar. O que me intrigou é que os herdeiros do finado Audax acabam de herdar, 50% do passe do jogador Paulinho, do Corinthians. Paulinho, o campeão da Libertadores, Mundial e recentemente campeão paulista pertence, pelo menos a metade dele, ao desconhecido Audax, o que fechou.

Parece que o Audax nasceu como um "projeto social" da rede de supermercados. Nada é mais atual do que ter um "projeto social". Faz parte do politicamente correto de empresas e corporações. Se todos os projetos das corporações que conheço fossem realmente projetos sociais, a miséria, a ignorância, a droga, a violência endêmica, enfim todos os males que afligem o Brasil estariam resolvidos faz muito tempo. Ocorre que os projetos sociais muitas vezes começam como projetos sociais e acabam com, por exemplo, a propriedade de um dos jogadores mais valorizados do Brasil, pronto a ser negociado com o exterior, como está sendo divulgado amplamente. E, portanto, prestes a gerar um monte de dinheiro. Na realidade, dá a impressão de ser parte de um antigo projeto social que se tornou um projeto financeiro dos mais rentáveis.

É evidente que Paulinho sabia que era só meio corintiano. Sabiam os agentes de Paulinho, sabiam os dirigentes do Corinthians, sabia a rede de assessores de imprensa do jogador, seus conselheiros e talvez parentes mais informados. Duvido, porém, que soubesse disso a maior parte da Fiel, os que vão aos estádios gritar pelo seu time.

Tem os torcedores direito ou não de saber do que ocorre nas profundezas do futebol? Porque, trata-se apenas disso. É um direito do consumidor, podemos assim dizer. Essas informações são relevantes para o torcedor porque influem diretamente no time.

É claro que a dissolução do Audax, ou sua existência, pesam nas negociações de Paulinho. Além disso, se a notícia de sua venda, por exemplo, desagradasse a maioria da torcida, ela poderia exercer pressão sobre o Audax, tanto quanto sobre o Corinthians, para fazer valer seus pontos de vista.

Mas quem sabia que poderia pressionar o Audax? Quem sabia que esse time secreto era dono da metade do ídolo? Seria tão fácil para o Casino liquidar o Audax se todos soubessem que isso podia influir no destino de um jogador de seleção brasileira? Porque é muito fácil liquidar um "projeto social". No fundo, quem se importa com projetos sociais, essas duas palavrinhas, tão bonitas quanto inócuas, que servem mais para dar importância a títulos e cargos em cartões de visita, distribuídos nos "eventos". Agora, liquidar um clube de futebol profissional, que entre seus jogadores tem metade de Paulinho, é mais complicado.

Enfim, da minha parte tenho apenas uma preocupação: quando for às compras num Pão de Açúcar vou passar a perguntar ao gerente feliz a quantas anda a venda do Paulinho. Quero estar informado. Vai que numa transação mal sucedida alguém tenha a boa ideia de aumentar o tomate para compensar prejuízos com Paulinho. E eu nem sou corintiano.