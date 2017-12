Paulista de amazonas acaba amanhã As amazonas filiadas à Federação Paulista de Hipismo disputam neste domingo o programa individual de saltos, no último dia do Campeonato Paulista, no Clube Hípico de Santo Amaro, com entrada aberta ao público. As provas começam às 8 horas, mas a competição principal será às 17h30, quando os conjuntos terão de superar obstáculos de 1,30 m de altura.