Paulista de Beisebol terá final domingo Depois de 36 jogos e 14 home runs, o Nippon Blue-Jays e o UBC-Mogi decidem neste domingo, às 13 horas, no estádio Municipal Mie Nishi, no Bom Retiro, o primeiro Campeonato Paulista Adulto de Beisebol. O Blue-Jays, que eliminou o Dragons, é o favorito. E terá de volta o pitcher cubano Jorge Valdéz, campeão mundial e olímpico. Michiaki Yamamoto, técnico do Mogi, promete um beisebol simples e aplicado para surpreender o adversário. Na preliminar, às 9h, o Dragons enfrentará o Atibaia pelo terceiro lugar. A entrada é grátis e dirigentes da Federação estarão disponíveis para explicação das regras. O Blue-Jays surpreendeu nas semifinais, domingo passado, eliminando o Dragons. O Blue-Jays não pôde contar com Valdéz, enquanto o Dragons utilizou sua força máxima, inclusive com o arremessador Tony Nakashima, que já defendeu o Los Angeles Dodgers, dos Estados Unidos. Mesmo desfalcado, o Blue-Jays arrasou o Dragons por 12 a 0, com uma excelente atuação do pitcher Fábio Uehara. Tony Nakashima foi substituído quando seu time já perdia por 5 a 0. Já o UBC-Mogi teve um partida equilibrada com o Atibaia, vencendo por 9 a 8. Os jogadores da seleção brasileira que disputará os Jogos Pan-Americanos não atuarão domingo para evitar contusões, mas estarão no estádio. E viajam na segunda para Santo Domingo. Olívio Sawasato, presidente da Federação Paulista de Beisebol e Softbol, com base no sucesso do campeonato, já começou a estudar a disputa de um torneio de softbol feminino para o segundo semestre, nos mesmos moldes do beisebol. Ele destaca ainda que a fórmula utilizada para o campeonato, a do mata-mata, garantiu um bom nível técnico e atraiu o público. "Conseguimos resgatar uma parte dos torcedores que, há muito tempo, não viam beisebol ao vivo. Fiquei muito feliz de ver torcedores comentando jogadas na saída do estádio", disse o dirigente. No segundo semestre, além do primeiro paulista adulto de softbol, a Federação terá, pelo menos, mais duas competições importantes. A primeira será o Mundial de Seleções (15/16 anos), no mês que vem, em Ibiuna. A segunda deverá ser a Taça Brasil, com os melhores clubes do País, no Bom Retiro.