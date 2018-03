Paulista de remo começa amanhã A primeira regata do Campeonato Paulista de Remo acontece neste sábado, na raia olímpica da USP, e marca a volta do Clube Pinheiros ao esporte depois de um afastamento de 60 anos. Mas o grande favorito é o Paulistano, vencedor das últimas temporadas e que tem entre em sua equipe atletas de bom nível, como Panayote Damilakos e os irmãos Bruno e Renan Koplewski. A competição começa às 9 horas (entrada franca) e o Pinheiros vai ser representado por Candido Leoneli e Thome Nadin, no skiff master. Também participam da competição os clubes Espéria, Corinthians, Bandeirantes e Cepeusp.