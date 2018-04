Paulista de Vôlei começa amanhã Sem algumas das principais estrelas do vôlei nacional, começa neste sábado o Campeonato Paulista, com seis jogos. Serão 13 equipes - sete masculinas e seis femininas. A Ulbra/São Paulo, atual campeã, contará com um reforço que estava sumido do cenário nacional: é o atacante Kid, que tem 33 anos, 1,93 metro e 90 quilos. Após duas temporadas, o jogador volta ao Brasil. Ele passou pelo Verona, da Itália, e Knack Roisellare, da Bélgica, além de ter disputado o Campeonato Porto-Riquenho nas últimas quatro temporadas, defendendo o Vaqueros de Bayamon. Mas são as equipes do Banespa/Mastercard e Wizard/Suzano que entram como favoritas na briga pelo título. O time de Suzano, comandado por Ricardo Navajas, foi o que mais investiu e trouxe os campeões olímpicos André Nascimento e Rodrigão como principais reforços. Além deles, conta com Murilo, que chegou na temporada passada, e Douglas Chiarotti, que foi campeão olímpico em Barcelona/92. A outra equipe que conseguiu trazer um campeão olímpico foi o Banespa/Mastercard. Nalbert será o principal ponto de referência para a molecada do time de Mauro Grasso, que tem média de idade de apenas 22 anos. Aos 30 anos, o capitão da seleção campeão olímpica só é mais novo que o levantador Leandro, de 32. "Sou movido a desafios e tenho o mesmo objetivo dos meus companheiros, que é trazer títulos para o Banespa. Estou muito animado, ainda mais pelo fato de não ter em meu currículo o ouro do Paulista e da Superliga", disse Nalbert. Mas vale lembrar que os campeões olímpicos não estarão em quadra nas primeiras rodadas da competição - ainda estão de folga depois dos Jogos de Atenas. O mesmo acontece com Mari, Valeskinha, Bia, Arlene e o técnico José Roberto Guimarães, todos da seleção feminina e que jogam pela Finasa/Osasco, time favorito à conquista do título estadual, mesmo depois da saída da levantadora Fernanda Venturini.