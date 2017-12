Paulista de vôlei começa nesta 3ª O Campeonato Paulista Feminino de Vôlei tem seu início nesta terça-feira com dois jogos. O Brasil Telecom/São Bernardo recebe o São Caetano/Detur às 18 horas e o ASBC/Suzano enfrenta o Blue Life/Pinheiros em casa às 20 horas. Outros quatro times participam do torneio: Finasa/Osasco, Santos, UMC/Flex Pé e Recreativa/Barão de Mauá. A atacante do Finasa/Osasco e da seleção brasileira, Mari, deve ficar de fora do Paulista. Ela ainda se recupera de uma cirurgia no ombro direito realizada há dois meses.