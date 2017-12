Paulista de vôlei: Pinheiros na final Nesta quarta-feira à noite, a Blue Life/Pinheiros foi a São Bernardo e bateu a MRV por 3 sets a 1 (14/25, 25/19, 25/15 e 25/23), no terceiro jogo da semifinal em melhor-de-três do Campeonato Paulista feminino de vôlei. Assim, será a equipe do Pinheiros a adversária da Finasa/Osasco na melhor-de-três pelo título paulista.