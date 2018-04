Paulista de vôlei recomeça após Jogos O Campeonato Paulista masculino de vôlei volta nesta quinta-feira após a paralisação para os Jogos Abertos do Interior. Campeão em Barretos, o Wizard/Suzano é o principal destaque de hoje do Estadual. A equipe recebe o Shopping ABC/São Caetano, às 20h30 (com SporTV). A maior preocupação para o técnico Ricardo Navajas será manter o ritmo dos campeões olímpicos Rodrigão e André Nascimento. ?Temos de descansar porque a viagem para Barretos foi cansativa. Com André e Rodrigão o trabalho tem de ser de manutenção, eles vêm de uma Olimpíada, é normal que haja uma queda de rendimento físico nos dois?, explica o técnico. Nos Jogos Abertos, Navajas pôde avaliar bem os dois jogadores da Seleção: ?Não houve problemas de entrosamento porque o Rodrigão já havia jogado conosco, e o André trabalhou com o Rafael (levantador) no Minas. Estou bem satisfeito com o time.? O técnico assinala: ?Acho que o Paulista vai ser mais ou menos como em Barretos. A briga vai ser entre a gente, o Banespa e a Ulbra/São Paulo, que não jogou os Abertos.? Também às 20h30, o Náutico/Araraquara enfrenta a ADEP/Mogi e a Ulbra/São Paulo pega o Palácio Bingo/Santos FC.