Paulista de vôlei recomeça hoje O Paulista de Vôlei recomeça neste sábado com seis partidas, após os Jogos Abertos do Interior. No Masculino, o Banespa - campeão em Botucatu - recebe a líder Unisul/Barueri em São Bernardo, às 12h30. Jogam ainda Ulbra/Ferraz e Wizard/Campinas (16h); Araraquara e Mogi (18h), Telemig/Pinheiros e Tamoyo/São Caetano (20h). Já no Feminino, a Brasil Telecom (campeã nos Jogos Abertos) enfrenta a Flex Pé/UMC às 11h. A Blue Life/Pinheiros recebe a Mon Bijou/São Caetano às 18h.