Paulista de vôlei: rodada nesta 3ª A segunda rodada do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei acontece nesta terça-feira, com a realização de três jogos. ADEP/Mogi x Banespa/Mastercard (com SporTV), no Ginásio Brás Cubas, e Santos FC/Palácio Bingo x Shopping ABC, começam às 18 horas. O duelo entre Náutico/Araraquara x Wizard/Suzano está marcado para as 19h30. No torneio feminino, três partidas estão marcadas para quarta-feira.