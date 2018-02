Paulista de vôlei tem partida isolada Ulbra/ Ferraz e Tamoyo/São Caetano jogam nesta quarta-feira, às 19 horas, no ABC, pelo Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. O time do ABC, que está em oitavo na tabela de classificação (quatro vitórias e sete derrotas) vem embalado por uma vitória sobre o atual campeão Banespa. A equipe de Ferraz está em quinto, com seis vitórias e quatro derrotas. Depois desse jogo, o torneio será retomado somente no outro sábado, por conta da disputa dos Jogos Abertos do Interior, em Botucatu.