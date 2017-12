Paulista de Vôlei terá seis partidas A rodada do Campeonato Paulista de Vôlei terá seis jogos nesta terça-feira. No Feminino, às 18h, jogam Finasa/Osasco e Barão de Mauá/Recreativa. Às 20h, Suzano enfrenta Santos. No Masculino, às 20h, jogam Lupo/Náutico e Banespa; Mogi e Pinheiros, Unisul/Barueri e Ulbra/Ferraz. Às 20h30, com SporTV, jogam Wizard/Campinas e Shopping ABC.