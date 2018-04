Paulista decepciona. Seis se classificaram O Paulista mais uma vez decepcionou sua torcida. Jogando ontem em Macaé, o time de Jundiaí, que só precisava de um empate com gols para garantir sua passagem para a próxima fase da Série D do Brasileiro, acabou perdendo por 3 a 1 e não seguiu em frente. Pior, segurava o 1 a 1 até os 45 minutos do segundo tempo. Os clubes que se classificaram ontem para a próxima fase foram Alecrim, Sergipe, Macaé, Chapecoense, Araguaia e São Raimundo.