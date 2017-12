Paulista elimina australiano em Garopaba O paulista Renan Rocha entrou na disputa do Nova Schin Festival WCT 2003 para substituir o havaiano Sunny Garcia, contundido. Hoje, na Praia da Silveira, a 96 quilômetros de Florianópolis, Rocha obteve o grande resultado do dia ao eliminar o australiano Taj Burrow (12,66 a 9,10), terceiro na corrida pelo título. Dos outros nove representantes do País só o paranaense Peterson Rosa venceu. O hexacampeão Kelly Stalter sofreu, mas superou o paulista Odirlei Coutinho (13,86 a 13,0). Rosa faz o duelo brasileiro com Rocha nas oitavas de final amanhã, possivelmente em Imbituba, onde será conhecido o campeão.