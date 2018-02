Paulista Guto é o Rei dos Reis na praia O brasileiro Guto, ao lado de Jorge, derrotou na manhã deste domingo, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, a dupla formada pelos norte-americanos Eric Fonoimoana e Dax Holdren. O jogo foi válido pelo desafio Rei dos Reis. O santista Guto é o Rei da Praia no Brasil enquanto Fonoimoana tem o mesmo título nos Estados Unidos. A disputa serviu para definir quem é o melhor entre os melhores. A dupla Guto/Jorge venceu o jogo por 2 sets a 1 (18/21, 21/15 e 15/12). A vitória de Guto manteve a coroa do Rei dos Reis no Brasil, já que em 2002 a competição foi vencida pela dupla Ricardo/Loiola diante de Wong/Metzger no primeiro desafio dos Reis. Pelo título, Guto e Jorge faturaram US$ 10.800 e os perdedores levaram US$ 7.200.