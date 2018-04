Paulista joga a última cartada

Campeão da Copa do Brasil em 2005, inédita participação na Taça Libertadores da América em 2006 e a um passo do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2007. O time do Paulista perdeu o compasso nos últimos meses. Hoje, às 16 horas, precisa desesperadamente vencer o Ipatinga em Jundiaí e, não bastasse enfrentar um time que está na briga pelo título, tem de torcer por derrota de um dos seguintes times: Santo André, Gama ou Avaí. Só assim permanecerá na Série B do ano que vem. Em fevereiro deste ano, o Paulista assinou um contrato de parceria com um fundo de investimentos, gerido pelo Grupo Fator. Cerca de R$ 30 milhões vão ser investidos em Jundiaí, na construção de um Centro de Treinamento para formar novos craques. E há ainda uma parceria com o Lausanne Sport, da Suíça, e o Litoral Futebol Clube, time de Pelé. Os torcedores jundiaienses, no entanto, acreditavam que o resultado de tanto investimento fosse imediato. Este, no entanto, não é a prioridade do projeto. "Estamos fazendo uma infra-estrutura para a formação de atletas e para fazer um clube forte", explica João Paulo Medina, diretor técnico do projeto Campus Pelé. "Os investimentos (no time principal) foram mantidos. Se já vinha dando certo, achávamos que seria o suficiente", disse. "Não foi. Mas todos sabem que o problema (para a atual situação da equipe) não foi só esse. Tecnicamente levamos um baque com a saída do Mancini", explicou. Medina refere-se ao ex-treinador do Paulista, Vágner Mancini, que comandou o time por três anos, até o término do Estadual - transferiu-se para os Emirados Árabes. Mancini era amigo dos jogadores, tinha o time nas mãos. "Ele já conhecia todo o grupo, teve bastante diferença depois da saída dele", afirmou o zagueiro Dema. "Tínhamos uma equipe que jogava junto havia três anos e a base era sólida. Depois da minha saída alguns atletas foram trocados e, o principal, mudou a filosofia também. Só depois começaram a correr contra o tempo e aí tudo fica mais difícil", escreveu Mancini ao Estado, por e-mail. A diretoria do Paulista pecou em vários aspectos. Mesmo com a conquista da Copa do Brasil, em 2005 - em cima do favorito Fluminense -, investimentos não foram feitos no time. Naquele mesmo ano, a torcida jundiaiense viveu um drama parecido com o atual - a equipe se livrou do rebaixamento para a Série C apenas na última rodada. No ano passado, nem a Libertadores fez a diretoria colocar a mão no bolso. Os salários dos atletas freqüentemente atrasavam. Mesmo assim, Mancini controlava o grupo e fazia um bom trabalho - quase conseguiu o acesso para a Série A. Em 2007, entretanto, a situação piorou de vez. Marcelo Veiga e Valdemar Lemos assumiram o clube após a saída de Mancini e nada melhorou. "Trouxemos dois treinadores que não se encaixaram no grupo", admitiu Medina. O jeito foi colocar o Marcus Vinícius, ex-jogador do próprio Paulista, no comando. "Ele tem um perfil parecido com o do Mancini, fala a linguagem dos atletas." O volante Marcus Vinícius assumiu o time contra o Avaí, na 31ª rodada. Sob seu comando, foram 3 vitórias, além de 2 empates e 2 derrotas. Hoje, ele tem o teste mais difícil em sua curta carreira de treinador (cujo contrato foi renovado no Paulista até dezembro de 2008). "Passei confiança para todos. A principal arma agora é trabalhar o emocional", ensinou o técnico, confiante que o Paulista escape da degola.