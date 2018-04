Paulista perde e fica à espera de um milagre A penúltima rodada da Série B foi péssima para o Paulista, que perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 e vai para a última rodada precisando de um milagre,pois é o 17.º colocado, com 45 pontos, três a menos que Gama (14.º), Santo André (15.º) e Avaí (16.º). O Grêmio Barueri perdeu para o Gama por 2 a 0, o São Caetano foi derrotado pelo Ipatinga por 1 a 0 e o lanterna Ituano por 1 a 0 para o CRB. Já a Ponte Preta escapou de qualquer ameaça de rebaixamento ao empatar por 1 a 1 com o Ceará, mesmo placar dos jogos entre Portuguesa e Brasiliense, e Vitória e Remo. O Santa Cruz, que perdeu para o Criciúma por 2 a 0, caiu para a Série C.