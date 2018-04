Paulista recebe o Macaé pela 2.ª fase Único representante do futebol paulista, o time do Paulista segue na briga pela conquista do título da Série D do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo da segunda fase, recebe o Macaé, hoje, às 16 horas, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Outros jogos previstos na rodada: Corinthians-PR x Chapecoense, Sergipe x Ferroviário-CE, Londrina x São José-RS, Alecrim-RN x Central-PE, Cristal-AP x Nacional-AM e Genus-RO x São Raimundo.