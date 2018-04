Paulista respira na Série B

Um dos resultados inesperados dos jogos de ontem da 35ª rodada da Série B foi o triunfo do Paulista sobre o Vitória por 3 a 0. O resultado tirou temporariamente o time de Jundiaí da zona do rebaixamento, mas não mudou a posição do baiano, que continua em 4º, com 55 pontos. Também o Avaí conseguiu surpreendente resultado ao vencer o líder Coritiba por 1 a 0, passando a somar 47 pontos, cinco a mais que o Santo André, time que abre o rebaixamento. Outro clube a obter importante triunfo foi o Brasiliense, que, em Fortaleza, venceu o Ceará por 3 a 1. Agora, o time de Brasília está em 9º, com 49, mesma pontuação do Ceará, o 8º. Em Belém, o Remo não podia ser derrotado pelo Fortaleza para não ser rebaixado com três rodadas de antecedência. E conseguiu uma vitória milagrosa: 3 a 2. O time cearense permanece em 6º, com 50. No ABC, o já rebaixado Ituano engrossou contra o São Caetano: 2 a 2. E com direito ao gol 1.000 da Série B, marcado por Piá. O São Caetano é o 14º, com 47. No Distrito Federal, o Ipatinga bateu o Gama por 2 a O e é o 3º, com 58. A próxima rodada será na terça-feira, quando Portuguesa e Ipatinga podem subir antecipadamente para a Série A. A Lusa tem de vencer o Coritiba, fora, e o Ipatinga precisa bater o Marília, em casa.