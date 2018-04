Paulista só empata em casa com Macaé Único representante do Estado de São Paulo na Série D do Campeonato Brasileiro, o Paulista apenas empatou ontem, em casa, com o Macaé por 0 a 0, e agora vai para a partida de volta precisando ganhar ou empatar com gols para avançar para a terceira fase da competição. Se o jogo da tarde do próximo domingo, em Campos, terminar também com o placar em branco, a decisão será na cobrança de pênaltis.