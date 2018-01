Paulista vence etapa da Volta de SC O ciclista paulista Róbson Dias, de 18 anos, venceu nesta quarta-feira a sexta etapa da Volta Internacional de Santa Catarina, disputada entre o Balneário de Camboriú e Pomerode. O canadense Darren Vogler sofreu queda durante a prova e foi atendido no Hospital de Pomerode com suspeita de traumatismo craniano. Nesta quinta-feira será disputada a sétima etapa da Volta de SC, entre as cidades de Pomerode e Timbó, com a realização da prova contra o relógio, considerada decisiva para a definição do título.