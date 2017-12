Paulista vence maratona de Curitiba Paulista de Sertãozinho, Rildo Alves dos Santos, de 34 anos, foi o vencedor da 7ª Maratona Ecológica Internacional de Curitiba. Ele cumpriu a prova de 42.195 metros em 2h19min58, ficando dois minutos distante do recorde de João Gustavo Assumpção, de 2h17min59, registrado em 2001. A prova feminina foi vencida pela gaúcha de Passo Fundo, Rosa Jussara Barbosa, de 28 anos, com 2h48min07. O recorde continua com Marizete de Paula Rezende, em 2001, que marcou 2h42min21. ?É sensacional vencer uma maratona em uma cidade tão bem organizada, uma maratona tão bem dirigida?, elogiou Rildo. Este ano, o trajeto foi simplificado, tirando-se alguns trechos de fortes subidas. Ele disse ter feito uma corrida técnica, com expectativas de chegar em quinto lugar. ?Fiquei contente pela vitória, não pelo tempo?, disse, prometendo treinar mais para conseguir o bi no próximo ano. O segundo e o terceiro lugares ficaram com os quenianos Metto Kipkering Philemon (2h21min34) e Joshua Kipchumba (2h22min36). A gaúcha Rosa Barbosa classificou essa como a ?vitória mais importante? de sua vida. ?É uma prova difícil?, afirmou. O segundo lugar ficou com a atleta Maria Sandra Silva, com 2h49min46, seguida de Márcia Aparecida Silva, com 2h55min20. Entre os cadeirantes, o atleta brasiliense Wendel Silva Soares conseguiu o bicampeonato, fazendo o percurso em 2h18min. No total, 2.024 atletas participaram das provas em Curitiba.