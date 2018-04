Paulistas estréiam hoje na Copa do Brasil Os três representantes paulistas na Copa do Brasil estréiam hoje. O Santos pega o Botucatu na casa do adversário, enquanto o Jaguariunense enfrenta o América-RJ, em Mesquita. Outro time do Estado, o Saad, que fez convênio com o Mato Grosso do Sul, joga contra o Cresspom em Campo Grande.