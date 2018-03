Paulistas: ponto fora de casa Os times paulistas conseguiram pontos importantes fora de casa na rodada de ontem da Série B. Em Curitiba, o Bragantino ficou no 2 a 2 com o Paraná. Os gols paranaenses foram de Giuliano e Joelson. Pará e Cris marcaram para o time de Bragança Paulista. O Santo André empatou por 1 a 1 com o Avaí em Florianópolis. Marcelinho Carioca fez o gol do time do ABC e Odair descontou para os donos da casa. Completando a rodada, o Ceará derrotou o Brasiliense em Fortaleza por 3 a 0, dois gols de Luís Carlos e um de Cleisson.