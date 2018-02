Paulistas prometem um 2008 ousado

Adeus 2007. E que venha um vitorioso ano-novo! Este é o lema dos quatro grandes clubes paulistas. Com planejamentos distintos e ousados, São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians só falam em triunfar na próxima temporada, que começa para a maioria na quinta-feira e para o São Paulo no dia 7. O Campeonato Paulista, com pontapé inicial marcado para o dia 16, será apenas um aperitivo. A meta mesmo é buscar competições maiores. Conquistar a América se tornou a obsessão para São Paulo e Santos. Palmeiras e Corinthians têm corridas diferentes. Vão atrás do caneco da Copa do Brasil para representar o País na Taça Libertadores de 2009. Repetindo 2007, mais uma vez os são-paulinos largam na frente dos concorrentes. Além de terem mantido a base pentacampeã nacional, ainda trouxeram o atacante Adriano, da Internazionale de Milão. O Imperador dividirá o rótulo de astro da equipe com o goleiro Rogério Ceni e formará dupla ofensiva com Dagoberto. Vale lembrar que o time ainda contará com o dedicado Aloísio e o batalhador Leandro como boas opções para o ataque. Todos sob o comando de Muricy Ramalho, que ainda não esqueceu da eliminação da Libertadores de 2007 - caiu diante do Grêmio. No Santos, a fórmula que deu certo no título brasileiro de 2002 parece que será repetida. O técnico Emerson Leão foi recontratado e já anunciou estar disposto a, mais uma vez, apostar em jovens da categoria de base. Renatinho, Dionísio, Adoniran, Moraes, Adriano e Vítor Jr. estão na expectativa de ganhar mais espaço com o novo chefe. O presidente Marcelo Teixeira sempre lembra da conquista de 2002, quando o Santos lançou Robinho, Diego, Alex e Renato, entre outros. Aquele time surpreendeu o São Paulo nas quartas-de-final e o Corinthians na decisão apostando, e muito, em jovens que hoje brilham no futebol europeu. Mas engana-se quem pensa que o Santos só terá garotos. Os dirigentes já anunciaram a intenção de contratar três nomes experientes. Um deles é o volante Marcinho Guerreiro, ex-Palmeiras, anunciado na sexta-feira. Além de assegurar a permanência de Fábio Costa, Maldonado e Kleber. PARA EXORCIZAR 2007 Os arqui-rivais Palmeiras e Corinthians não vêem a hora de o ano novo chegar. A dupla quer apagar 2007, marcado por fiascos. Ambos ficaram pelo caminho no Paulista e na Copa do Brasil e não tiveram o que comemorar no Brasileiro. O Alviverde deixou a vaga para a Libertadores escapar na última rodada, em casa, com derrota para o Atlético-MG. O Alvinegro foi bem pior. Foram surras e mais surras e a queda para a Série B. A solução encontrada para os problemas foi a mesma: trocar os treinadores e contratar jogadores. No Palmeiras,para acabar com jejum de quase 10 anos sem títulos, a aposta maior é na experiência do vitorioso Vanderlei Luxemburgo. O treinador desembarcou no Palestra Itália com autonomia e disposto a formar um ataque arrasador como em 93, 94 e 96, quando o time era quase imbatível. Alex Mineiro já chegou, Valdivia foi mantido e outro nome de frente, forte, está sendo procurado. No Corinthians, a renovação, um dos temas da chapa do presidente Andrés Sanchez, é levada a sério. O time de 2008, sob o comando do gaúcho Mano Menezes, está sendo todo reformulado. Entre os titulares, por exemplo, apenas Felipe e Finazzi devem ser mantidos. Nas outras posições, o corintiano verá novas caras, como os zagueiros William, Suárez e Chicão, o meia Rafinha e os atacantes Lima e Herrera. Volantes, mais um armador e dois laterais ainda devem chegar para reconduzir o time à Série A nacional.