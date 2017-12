Paulistas tentam reabilitação na Superliga O Mastercard/Banespa vai a Caxias do Sul para tentar, contra a UCS/Colombo, às 20h30 de quarta-feira, recuperar-se de duas derrotas em seu ginásio de São Bernardo, pela Superliga Masculina de Vôlei. A rodada segue com jogos na quarta ? Telemig/Minas e Shopping ABC/Santo André, em Belo Horizonte ? e na quinta-feira ? Intelbrás/São José e Wizard/Suzano, Unisul e Shopping Jaraguá/Náutico/Araraquara. O Banespa perdeu no sábado, jogando em casa, da Unisul, que fechou 3 sets a 0. O argentino Carlos Weber, técnico do time de Florianópolis, destacou saque e bloqueio, enquanto Mauro Grasso, pelo Banespa, admitia que seu time ?não teve espaço? para crescer no jogo e também que será difícil buscar reabilitação contra um time forte como a UCS. Ainda no sábado, e em casa, Santo André perdeu de São José no tie-break, assim como o Náutico do Bento (3 a 1). À noite, Suzano perdeu da Ulbra/São Paulo (3 a 0). Feminina - Pela Superliga Feminina, só haverá jogos na quinta-feira. A rodada de sábado teve Pinheiros 3 a 0 São Caetano, Osasco 3 a 0 Suzano, Monas 3 a 1 Macaé, Sesi-MG 0 a 3 Campos.