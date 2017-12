Paulistas vencem no Brasileiro de Tiro Os atiradores de São Paulo dominaram a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro, encerrada neste domingo em Americana (SP). Os representantes do Estado ficaram com todos os títulos nas três modalidades disputadas: na Sênior, José Pedro Costa (skeet) e Luiz Carlos Graça (fossa dublê), representantes do Brasil no Pan-Americano de São Domingos, e Lamberto Godoy (fossa olímpica), foram os campeões, enquanto Marco Fábio Castro (olímpica) e Guilherme Amaral Fahl (skeet) foram os melhores juniores. O paranaense Rodrigo Bastos, vice campeão pan-americano na fossa olímpica, foi para a final, mas acabou somente com a quinta colocação, com 131 pontos (111 + 20). A gaúcha Janice Teixeira, bronze no Pan, ficou em 18º no geral, com 101. A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato reuniu 60 atiradores de 11 Estados e do Distrito Federal. A segunda etapa das sete programadas para este ano será em março, em Brasília.