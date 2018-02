Paulo Nobre é o melhor dos brasileiros nos carros O carro do brasileiro Paulo Nobre e do português Filipe Palmeiro terminou a nona etapa do Rally Dakar (494 km), entre as localidades mauritanas de Tichit e de Nema, na 15ª posição, indo assim para a 41.ª colocação geral da categoria. Eles completaram o percurso desta segunda-feira em 6h44min20s, 1h12min17s atrás de Jean-louis Schlesser e Arnaud Debron, os melhores do dia. Já os brasileiros Klever Kolberg e Eduardo Bampi ficaram na 21.ª posição, após vencerem a etapa em 7h05min25s, indo para a 53.ª colocação na classificação geral, 26h32min16s atrás dos primeiros colocados Stéphane Peterhansel e Jean-paul Cottret. O último carro do Brasil, conduzido por Riamburgo Ximenez e Lourival Roldan, ficou apenas na 49.ª colocação, após completar o percurso em 8h10min34s, 2h38min31s atrás dos melhores desta segunda. Enquanto isto, na classificação geral, os dois ficam na 48.ª posição, 20h49min45s atrás dos líderes.