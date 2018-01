Paulo Wanderley é reeleito na CBJ Paulo Wanderley Teixeira foi reeleito nesta terça-feira, em Salvador, para um mandato de mais 4 anos na presidência da Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Ele venceu a eleição com Francisco de Carvalho Filho, presidente da Federação Paulista, por 15 votos a 10. ?O caminho a seguir ainda é árduo. Teremos eventos importantes como o Mundial e os Jogos Pan-Americanos, ambos em 2007, no Rio de Janeiro, e há a missão de manter o judô brasileiro no topo. Nos últimos quatro anos, reconquistamos a credibilidade da modalidade e agora precisamos dar continuidade a esta evolução?, afirmou o presidente Paulo Wanderley Teixeira.