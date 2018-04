Paysandu confirma boa fase, bate Independente e passa à 2ª fase da Copa do Brasil

O time de Belém havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1, em Tucuruí (PA), na última quarta-feira. A equipe terá pela frente agora o Operário-PR, que eliminou o Criciúma. O primeiro jogo acontecerá no dia 17 de maio, em Ponta Grossa, no interior do Paraná.

A última derrota do Paysandu ocorreu no dia 3 de novembro do ano passado - 3 a 1 para o América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro. De lá para cá foram 23 jogos, 19 nesta temporada, e nenhuma derrota. Além da vaga na Copa do Brasil, o Paysandu também está na decisão da Copa Verde - contra o Gama-DF - e do Campeonato Paraense - contra o São Francisco.