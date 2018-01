Peão: status de jogador de futebol No Brasil, campeão de rodeio é igual a jogador de futebol. Pelo menos segundo a Lei n.º 10.220 - sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso no dia 11 -, em que o peão é elevado à categoria de atleta profissional. Na terça-feira, em Brasília, o cantor Chitãozinho pediu ao presidente que dê apoio à aprovação do projeto que regulamenta o rodeio como atividade esportiva. De acordo com o artigo 94 da Lei Pelé - acrescentado ao texto original -, é facultativa aos demais esportistas, como os do basquete, vôlei e natação, por exemplo, a adoção dos preceitos profissionais (como ter a carteira assinada). Apesar de profissionais de fato - dedicam-se só à prática esportiva e são remunerados por isso -, não o são de direito. "O Congresso é, no mínimo, incoerente", diz o advogado Heraldo Panhoca, especializado em direito esportivo e um dos autores do texto original da Lei Pelé. Observa que o peão já é, obrigatoriamente, um atleta profissional, mas ainda se discute se o rodeio é uma atividade esportiva. "Também não existe entidade organizadora do ?esporte?, como federações estaduais, confederação nacional ou sindicato", completa Panhoca, para quem os peões não estão errados em querer se organizar. Bernard Rajzman, presidente da Comissão Nacional de Atletas (órgão ligado ao Ministério do Esporte e Turismo), explica que são as federações internacionais que ditam as regras do esporte no mundo. "Para as entidades, seus esportes são amadores e ponto. Se quisermos disputar as competições internacionais que elas organizam, como a olimpíada, temos de seguir a legislação esportiva delas." Bernard é a favor da profissionalização, desde que isso não "nos isole do mundo". "Quem perde é o atleta, que não pode reivindicar seus direitos, como a aposentadoria, mas não podemos sonhar alto demais." Os ciclistas na Europa e nos Estados Unidos, bem como os jogadores da NBA, são considerados atletas profissionais em seus países e nem por isso deixam de participar da olimpíada. "Se algum outro esporte precisar, posso dar uma ajudazinha", brinca o deputado federal Jair Meneguelli (PT-SP), autor do projeto da lei agora sancionada. O deputado explica que foi procurado em 1997 por um grupo de peões que queria competir nos EUA. Sem vínculo empregatício, era impossível obter o visto. "Resolvi, então, proteger esse conjunto de trabalhadores." CARTEIRA - As empresas ou entidades promotoras dos rodeios terão de assinar a carteira de trabalho dos peões, mesmo que o evento dure apenas quatro dias. Também é obrigatório contratar seguro de vida e de acidentes (compreendendo indenizações por morte e invalidez) para o atleta. "Na hora de se aposentar, ele precisará de um caminhão para levar todas as carteiras de trabalho ao INSS", brinca Panhoca. Se o peão participar de um evento a cada fim de semana, em um ano terá 52 registros na carteira. "Quem vai fiscalizar se a lei está sendo aplicada se ainda não há entidade que represente o esporte? Então, cada peão pode entrar com 52 ações trabalhistas por ano", diz Panhoca.