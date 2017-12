Pedidos por ingressos para Jogos já passam de 2,2 milhões

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog, em inglês) informou nesta quinta-feira que já existem 2,2 milhões de pedidos pelos primeiros dois milhões de ingressos disponíveis para o evento, em 2008. A demanda para as cerimônias de abertura e encerramento (reservas para estes dois eventos só podem ser feitas até 30 de junho) superou amplamente a oferta. Por isso, as entradas serão sorteadas entre os solicitantes. Como esperado, os esportes com mais procura foram aqueles em que a China tem mais possibilidades de conseguir medalhas - tênis, badminton, saltos e ginástica, entre outros. Modalidades coletivas também foram bastante procuradas, mesmo com a pouca tradição do anfitrião. Rong Jun, responsável pela venda de ingressos no Bocog, apontou que alguns esportes não muito populares na China, como triatlo, mountain bike e vela, também registraram uma surpreendente procura. O Bocog lembrou que a primeira fase de venda termina no dia 30 de junho, e que a demanda pode aumentar muito até lá, inclusive triplicando. O sorteio dos ingressos está marcado para os meses de julho e agosto. A segunda fase de venda de ingressos será entre outubro e dezembro. Por enquanto, a venda é só dentro da China - que tem direito a 3/4 dos sete milhões de entradas disponíveis para os Jogos Olímpicos. A distribuição internacional acontecerá mais tarde, através dos comitês olímpicos nacionais de 130 países. Apesar do grande número de chineses, o Bocog disse que as chances de participar do evento são maiores que em Atenas, já que as instalações esportivas da capital chinesa terão maior capacidade que na edição anterior dos Jogos Olímpicos.