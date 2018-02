Pedrinho, alvo do Corinthians

O desespero para contratar um camisa 10 começa a bater na porta do Corinthians. Depois de tentar, sem sucesso, contratar Torres, do Cúcuta, e Douglas, do São Caetano, o clube vai atrás de Pedrinho, do Santos, que ganha força no Parque São Jorge. Os dirigentes querem acertar com um meia antes do embarque para a pré-temporada, em Itu, na sexta-feira. Ciente de que o santista terá seu vínculo encerrado na segunda-feira e até agora não houve um acerto, os corintianos devem fazer proposta oficial no dia 2, quando voltam do descanso após o réveillon. "É um jogador habilidoso, que vem de várias contusões, mas que fez um ótimo campeonato pelo Santos. O Corinthians precisa de um meia e ele seria um grande nome", afirmou um conselheiro próximo da diretoria. "Temos de aproveitar que ele não está acertando com o Santos e contratá-lo." Pedrinho, revelado no Vasco e com passagem pelo Palmeiras, está com 30 anos e na atual temporada defendeu o Santos em 59 jogos, marcando 12 gols. Sua contratação tiraria um pouco da responsabilidade sobre o jovem Lulinha, de 17 anos. Ciente do assédio sobre o jogador, o técnico Emerson Leão fez muitos elogios ao meia ontem, em entrevista à Rádio Jovem Pan. "O Pedrinho se adaptou muito bem ao Santos, fez ótimo campeonato. Temos interesse na sua permanência", comentou o treinador. Além de um armador, o Corinthians ainda busca um volante e um lateral-esquerdo. André Santos, do Figueirense, é a bola da vez depois da recusa de Leonardo, da Lusa. O problema é que os dirigentes corintianos se assustaram com pedido dos catarinenses para liberar o jogador, com contrato até 2009. O valor foi considerado alto e uma nova conversa deve acontecer nos próximos dias. O Corinthians vai propor empréstimo e oferecer uma lista de jogadores aos catarinenses, como fez com Leonardo, da Lusa. Entre eles, o zagueiro Zelão, o goleiro Marcelo e os atacantes Wilson e Clodoaldo. O atacante Finazzi renovou contrato por mais um ano.