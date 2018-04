Pedrinho deve voltar ao time titular domingo Pedrinho deve ser o substituto de Rodrigo Tabata, suspenso pelo 3º cartão amarelo, no jogo de domingo, na Vila Belmiro, contra o Atlético-MG. O meia, com 10 gols no Brasileiro, vive grande fase. No Recife, entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória diante do Náutico. O Santos soma 58 pontos e está perto da Libertadores.