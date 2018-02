Pedrinho é mais um a deixar o clube O meia Pedrinho é o quarto jogador a deixar o Santos após a chegada do técnico Emerson Leão. Além de ter uma proposta do futebol japonês, o jogador era muito identificado com o antecessor e desafeto de Leão, Vanderlei Luxemburgo. E nada de reforços: o clube é o único grande paulista que ainda não se reforçou para 2008.